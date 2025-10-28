XRP-Performance im Fokus 28.10.2025 11:03:14

So lohnend wäre ein Investment in Ripple von vor 1 Jahr gewesen

So lohnend wäre ein Investment in Ripple von vor 1 Jahr gewesen

So viel hätten Anleger mit einer frühen Ripple-Investition verdienen können.

Ripple war gestern vor 1 Jahr 0,5164 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in XRP investiert hätte, befänden sich nun 1 936,38 Ripple in seinem Depot. Die gehaltenen Ripple wären am 27.10.2025 5 103,52 USD wert gewesen, da der XRP-USD-Kurs bei 2,636 USD lag. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 410,35 Prozent angezogen.

Bei 0,5029 USD erreichte die Kryptowährung am 04.11.2024 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 21.07.2025 erreicht und liegt bei 3,557 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Realtime-Kurse für Devisen
Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1567
-0,0001
-0,01
Japanischer Yen
178,17
-0,1100
-0,06
Britische Pfund
0,8798
0,0003
0,03
Schweizer Franken
0,9276
0,0003
0,04
Hongkong-Dollar
8,9855
-0,0022
-0,02
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
25.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.10.25 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.10.25 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nach EZB-Zinsentscheid: Asiens Börsen vor dem Wochenende uneinheitlich -- Rekord in Japan
Die wichtigsten asiatischen Börsen weisen am Freitag verschiedene Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen