So lohnend wäre ein Investment in Ripple von vor 1 Jahr gewesen

So viel hätten Anleger mit einer frühen Ripple-Investition verdienen können.

Ripple war gestern vor 1 Jahr 0,5164 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in XRP investiert hätte, befänden sich nun 1 936,38 Ripple in seinem Depot. Die gehaltenen Ripple wären am 27.10.2025 5 103,52 USD wert gewesen, da der XRP-USD-Kurs bei 2,636 USD lag. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 410,35 Prozent angezogen.

Bei 0,5029 USD erreichte die Kryptowährung am 04.11.2024 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 21.07.2025 erreicht und liegt bei 3,557 USD.

Redaktion finanzen.net