So lohnend wäre ein Investment in Uniswap von vor 5 Jahren gewesen

So viel hätten Anleger mit einer frühen Uniswap-Investition verdienen können.

Uniswap kostete am 30.10.2020 2,415 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in UNI investiert, befänden sich nun 41,40 Uniswap in seinem Portfolio. Mit dem UNI-USD-Kurs von gestern gerechnet (5,833 USD), wäre das Investment nun 241,49 USD wert. Das entspricht einem Plus von 141,49 Prozent.

Am 08.04.2025 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 4,765 USD. Am 08.12.2024 erreichte Uniswap sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 18,66 USD.

Redaktion finanzen.net