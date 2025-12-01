|Krypto-Investment
So lohnend wäre eine Investition in Litecoin von vor 3 Jahren gewesen
Litecoin wurde am 30.11.2022 zu einem Wert von 79,41 USD gehandelt. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in LTCinvestiert, wäre er nun im Besitz von 12,59 Litecoin. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 041,93 USD, da sich der Wert eines Coins am 30.11.2025 auf 82,74 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 4,19 Prozent angewachsen.
Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 68,99 USD und wurde am 08.04.2025 erreicht. Am 17.01.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 137,03 USD.
Redaktion finanzen.net
Bildquelle: Adrian Today / Shutterstock.com
