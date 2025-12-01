Krypto-Investment 01.12.2025 11:03:13

So lohnend wäre eine Investition in Litecoin von vor 3 Jahren gewesen

So lohnend wäre eine Investition in Litecoin von vor 3 Jahren gewesen

Vor Jahren in Litecoin eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Litecoin wurde am 30.11.2022 zu einem Wert von 79,41 USD gehandelt. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in LTCinvestiert, wäre er nun im Besitz von 12,59 Litecoin. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 041,93 USD, da sich der Wert eines Coins am 30.11.2025 auf 82,74 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 4,19 Prozent angewachsen.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 68,99 USD und wurde am 08.04.2025 erreicht. Am 17.01.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 137,03 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Realtime-Kurse für Devisen
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Bildquelle: Adrian Today / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1629
0,0037
0,31
Japanischer Yen
180,47
-0,6683
-0,37
Britische Pfund
0,8789
0,0024
0,27
Schweizer Franken
0,9333
0,0011
0,12
Hongkong-Dollar
9,0572
0,0328
0,36
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12:23 November 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
11:29 Die Top 20 der größten europäischen Banken
10:21 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
30.11.25 KW 48: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
30.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 48: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX stabil -- DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt kommt am Montag kaum vom Fleck, während sich der deutsche Leitindex mit klaren Abschlägen zeigt. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen