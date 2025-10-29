|TRX-Performance im Blick
|
29.10.2025 11:03:15
So lohnend wäre eine Investition in Tron von vor 5 Jahren gewesen
Vor 5 Jahren wurde Tron bei 0,026838 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 100 USD in TRX investiert hätte, hätte er nun 3 726,06 Tron. Mit dem TRX-USD-Kurs vom 28.10.2025 gerechnet (0,2958 USD), wäre die Investition nun 1 102,08 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 1 002,08 Prozent gesteigert.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 05.11.2024 bei 0,1601 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 03.12.2024 bei 0,4195 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: Ws Studio1985 / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1536
|
-0,0032
|
|
-0,28
|Japanischer Yen
|
177,662
|
-0,6180
|
|
-0,35
|Britische Pfund
|
0,8772
|
-0,0023
|
|
-0,26
|Schweizer Franken
|
0,9285
|
0,0012
|
|
0,12
|Hongkong-Dollar
|
8,9646
|
-0,0231
|
|
-0,26
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich in der Gewinnzone -- ATX geht stärker ins Wochenende -- DAX schließt mit Abgaben -- Asiens Börsen vor dem Wochenende letztlich uneinheitlich -- Rekord in Japan
Während sich das heimische Börsenbarometer vor Wochenschluss fester präsentierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt abwärts. Die US-Börsen haben sich fester ins Wochenende verabschiedet. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen aus.