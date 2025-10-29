So lohnend wäre eine Investition in Tron von vor 5 Jahren gewesen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Einstieg in Tron verdienen können.

Vor 5 Jahren wurde Tron bei 0,026838 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 100 USD in TRX investiert hätte, hätte er nun 3 726,06 Tron. Mit dem TRX-USD-Kurs vom 28.10.2025 gerechnet (0,2958 USD), wäre die Investition nun 1 102,08 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 1 002,08 Prozent gesteigert.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 05.11.2024 bei 0,1601 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 03.12.2024 bei 0,4195 USD.

Redaktion finanzen.net