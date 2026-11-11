|Rentable TRX-Anlage?
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11.11.2026 11:03:15
So lohnend wäre eine Tron-Investition von vor 3 Jahren gewesen
Tron wurde am 10.11.2023 zu einem Wert von 0,1062 USD gehandelt. Bei einem TRX-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 94 139,70 Tron. Die Anlage hätte nun einen Wert von 29 875,93 USD, da sich der Wert von Tron am 10.11.2026 auf 0,3174 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 198,76 Prozent erhöht.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,2693 USD und wurde am 05.02.2026 erreicht. Am 26.05.2026 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,3754 USD.
Redaktion Finanzen.net
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