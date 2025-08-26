Lukrative ADA-Investition? 26.08.2025 19:43:12

So lukrativ wäre ein Cardano-Investment von vor 5 Jahren gewesen

So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Cardano Investoren gebracht.

Cardano war am 25.08.2020 0,1134 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in ADAinvestiert, wäre er nun im Besitz von 8 819,04 Cardano. Die gehaltenen Cardano wären am 25.08.2025 bei einem ADA-USD-Kurs von 0,8380 USD 7 390,01 USD wert gewesen. Mit einer Performance von +639,00 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,3147 USD und wurde am 06.09.2024 erreicht. Am 06.12.2024 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 1,232 USD.

Redaktion finanzen.net

