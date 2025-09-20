|Lukrative HBAR-Anlage?
|
20.09.2025 19:43:13
So lukrativ wäre ein Hedera-Investment von vor 1 Jahr gewesen
Gestern vor 1 Jahr war ein Hedera 0,051648 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 1 936,19 HBAR. Da sich der Wert eines Coins am 19.09.2025 auf 0,2389 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 462,59 USD wert. Das entspricht einem Plus von 362,59 Prozent.
Am 04.11.2024 erreichte HBAR sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,042446 USD. Bei 0,3748 USD erreichte der Coin am 17.01.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
