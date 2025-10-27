|Investment im Check
|
27.10.2025 11:03:14
So lukrativ wäre ein Investment in Litecoin von vor 1 Jahr gewesen
Gestern vor 1 Jahr notierte Litecoin bei 68,40 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in LTCinvestiert, wäre er nun im Besitz von 146,19 Litecoin. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14 621,57 USD, da Litecoin am 26.10.2025 100,02 USD wert war. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 46,22 Prozent angezogen.
Am 05.11.2024 erreichte LTC sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 65,42 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 137,03 USD und wurde am 17.01.2025 erreicht.
