So lukrativ wäre ein Litecoin-Investment von vor 10 Jahren gewesen

So viel hätten Investoren mit einer frühen Litecoin-Investition verdienen können.

Vor 10 Jahren war ein Litecoin 3,589 USD wert. Wenn ein Investor vor 10 Jahren 100 USD in LTC investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 27,86 Litecoin. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 203,71 USD, da sich der Wert eines Coins am 14.12.2025 auf 79,10 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +2 103,71 Prozent.

Bei 68,99 USD erreichte die Kryptowährung am 08.04.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 17.01.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 137,03 USD.

Bildquelle: Adrian Today / Shutterstock.com

