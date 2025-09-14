So lukrativ wäre ein Worldcoin-Investment von vor 1 Jahr gewesen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Worldcoin-Engagement verdienen können.

Gestern vor 1 Jahr notierte Worldcoin bei 1,521 USD. Bei einer Investition von 1 000 USD in WLD zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 657,44 Worldcoin. Da sich der Wert von Worldcoin am 13.09.2025 auf 1,656 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 088,74 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 8,87 Prozent.

Am 08.04.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,6161 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 3,924 USD und wurde am 06.12.2024 erreicht.

Redaktion finanzen.net