So lukrativ wäre eine Ethereum Classic-Investition von vor 1 Jahr gewesen

Am 10.08.2024 notierte Ethereum Classic bei 19,37 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in ETC investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 51,63 Ethereum Classic. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 198,05 USD, da sich der Wert von Ethereum Classic am 10.08.2025 auf 23,21 USD belief. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 198,05 USD entspricht einer Performance von +19,81 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 08.04.2025 bei 14,04 USD. Am 06.12.2024 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 38,51 USD.

Redaktion finanzen.net