|Lukrative LINK-Investition?
|
14.11.2025 19:43:13
So lukrativ wäre eine Investition in Chainlink von vor 3 Jahren gewesen
Am 13.11.2022 lag der Kurs von Chainlink bei 6,050 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 16,53 LINK im Depot. Die gehaltenen Chainlink wären am 13.11.2025 241,32 USD wert gewesen, da der LINK-USD-Kurs bei 14,60 USD lag. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 141,32 Prozent gesteigert.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 08.04.2025 bei 10,90 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 15.12.2024 erreicht und liegt bei 29,48 USD.
Redaktion finanzen.net
