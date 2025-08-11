Entwicklung des Investments 11.08.2025 11:03:13

So lukrativ wäre eine Investition in Ethereum von vor 1 Jahr gewesen

So lukrativ wäre eine Investition in Ethereum von vor 1 Jahr gewesen

Wer vor Jahren in Ethereum investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Gestern vor 1 Jahr wurde Ethereum bei 2 607,35 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in ETH investiert hätte, befänden sich nun 0,3835 Ethereum in seinem Depot. Die gehaltenen Coins wären am 10.08.2025 1 631,83 USD wert gewesen, da der ETH-USD-Kurs bei 4 254,77 USD lag. Das entspricht einem Zuwachs um 63,18 Prozent.

Bei 1 471,59 USD erreichte der Coin am 08.04.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 4 280,09 USD und wurde am 11.08.2025 erreicht.

Börse aktuell - Live Ticker

Anleger warten ab: ATX und DAX geben nach -- Börsen in China letztlich in Grün - Feiertag in Japan
Der heimische und der deutsche Aktienmarkt zeigen sich im Montagshandel mit moderaten Verlusten. Die asiatische Börsen legten zum Wochenauftakt zu.
