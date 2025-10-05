Lohnendes SUI-Investment? 05.10.2025 11:03:24

So lukrativ wäre eine Sui-Investition von vor 1 Jahr gewesen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Sui gewesen.

Am 04.10.2024 lag der Kurs von Sui bei 1,772 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 564,29 SUI. Mit dem SUI-USD-Kurs vom 04.10.2025 gerechnet (3,624 USD), wäre das Investment nun 2 044,94 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 104,49 Prozent vermehrt.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 25.10.2024 bei 1,725 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Sui am 04.01.2025 bei 5,296 USD..

