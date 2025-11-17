|Lohnendes BCH-Investment?
|
17.11.2025 19:43:13
So viel Gewinn hätte ein Bitcoin Cash-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Bitcoin Cash wurde am 16.11.2020 zu einem Wert von 249,13 USD gehandelt. Wenn ein Investor vor 5 Jahren 100 USD in BCH investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,4014 Bitcoin Cash. Mit dem BCH-USD-Kurs vom 16.11.2025 gerechnet (484,79 USD), wäre die Investition nun 194,59 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 94,59 Prozent gesteigert.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 268,84 USD und wurde am 08.04.2025 erreicht. Bei 624,46 USD erreichte der Coin am 18.09.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Bildquelle: CryptoFX / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1593
|
-0,0031
|
|
-0,26
|Japanischer Yen
|
179,92
|
0,3400
|
|
0,19
|Britische Pfund
|
0,8812
|
-0,0015
|
|
-0,17
|Schweizer Franken
|
0,9227
|
-0,0001
|
|
-0,01
|Hongkong-Dollar
|
9,0113
|
-0,0234
|
|
-0,26
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor wichtigen US-Daten: US-Börsen zum Sitzungsende schwach -- ATX letztlich mit Verlusten -- DAX schließt tiefrot -- Asiens Börsen beenden Handel im Minus
Am heimischen Aktienmarkt war am Montag ein schwächerer Handel zu beobachten. Am deutschen Aktienmarkt ging es zum Wochenauftakt kräftig abwärts. Die US-Börsen schlossen ebenso leichter. Die Börsen in Asien notierten am Montag unterdessen in Rot.