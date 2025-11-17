So viel Gewinn hätte ein Bitcoin Cash-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Bitcoin Cash wurde am 16.11.2020 zu einem Wert von 249,13 USD gehandelt. Wenn ein Investor vor 5 Jahren 100 USD in BCH investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,4014 Bitcoin Cash. Mit dem BCH-USD-Kurs vom 16.11.2025 gerechnet (484,79 USD), wäre die Investition nun 194,59 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 94,59 Prozent gesteigert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 268,84 USD und wurde am 08.04.2025 erreicht. Bei 624,46 USD erreichte der Coin am 18.09.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net