So viel Gewinn hätte ein Dogecoin-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Dogecoin-Investments gewesen.

Gestern vor 3 Jahren notierte Dogecoin bei 0,1262 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 792,47 DOGE im Portfolio. Da sich der Kurs von DOGE-USD gestern auf 0,1629 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 129,13 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 29,13 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 08.04.2025 bei 0,1418 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Dogecoin liegt derzeit bei 0,4673 USD und wurde am 08.12.2024 erreicht.

