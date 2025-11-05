|Einblick in die Performance
|
05.11.2025 19:43:13
So viel Gewinn hätte ein Dogecoin-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Gestern vor 3 Jahren notierte Dogecoin bei 0,1262 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 792,47 DOGE im Portfolio. Da sich der Kurs von DOGE-USD gestern auf 0,1629 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 129,13 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 29,13 Prozent.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 08.04.2025 bei 0,1418 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Dogecoin liegt derzeit bei 0,4673 USD und wurde am 08.12.2024 erreicht.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: CKA / shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1493
|
0,0006
|
|
0,05
|Japanischer Yen
|
177,12
|
0,6300
|
|
0,36
|Britische Pfund
|
0,8801
|
-0,0014
|
|
-0,16
|Schweizer Franken
|
0,9311
|
0,0008
|
|
0,08
|Hongkong-Dollar
|
8,935
|
0,0064
|
|
0,07
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Arbeitsmarktdaten: US-Börsen zum Handelsende stärker -- ATX beendet Handel leicht im Minus -- DAX dreht letztlich ins Plus -- Asiens Börsen schließlich uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt ging es am Mittwoch schwächer zu. Der deutsche Aktienmarkt konnte seine Verluste abschütteln. An der Wall Street wurden Gewinne verzeichnet. An den asiatischen Aktienmärkten ging es zur Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen.