So viel Gewinn hätte ein Ethereum-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Ethereum notierte am 30.11.2022 bei 1 296,47 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in ETH investiert hätte, befänden sich nun 7,713 Ethereum in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 23 082,96 USD, da sich der Wert von Ethereum am 30.11.2025 auf 2 992,64 USD belief. Damit wäre das Investment 130,83 Prozent mehr wert.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte ETH am 08.04.2025 bei 1 471,59 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Ethereum wurde am 22.08.2025 erreicht und liegt bei 4 828,99 USD.

Redaktion finanzen.net