Krypto-Anlage im Blick 01.12.2025 11:03:13

So viel Gewinn hätte ein Ethereum-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein Ethereum-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren Ethereum gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Ethereum notierte am 30.11.2022 bei 1 296,47 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in ETH investiert hätte, befänden sich nun 7,713 Ethereum in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 23 082,96 USD, da sich der Wert von Ethereum am 30.11.2025 auf 2 992,64 USD belief. Damit wäre das Investment 130,83 Prozent mehr wert.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte ETH am 08.04.2025 bei 1 471,59 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Ethereum wurde am 22.08.2025 erreicht und liegt bei 4 828,99 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Bildquelle: Steve Heap / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1629
0,0037
0,31
Japanischer Yen
180,47
-0,6683
-0,37
Britische Pfund
0,8789
0,0024
0,27
Schweizer Franken
0,9333
0,0011
0,12
Hongkong-Dollar
9,0572
0,0328
0,36
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12:23 November 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
11:29 Die Top 20 der größten europäischen Banken
10:21 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
30.11.25 KW 48: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
30.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 48: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX stabil -- DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt kommt am Montag kaum vom Fleck, während sich der deutsche Leitindex mit klaren Abschlägen zeigt. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen