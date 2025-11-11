|Entwicklung der Investition
|
11.11.2025 19:43:13
So viel Gewinn hätte ein Investment in Cardano von vor 3 Jahren eingebracht
Cardano war gestern vor 3 Jahren 0,3685 USD wert. Wenn ein Investor damals 100 USD in ADA investiert hätte, hätte er nun 271,37 Cardano. Die gehaltenen Coins wären gestern 160,97 USD wert gewesen, da sich der ADA-USD-Kurs auf 0,5932 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 60,97 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief von ADA liegt derzeit bei 0,5223 USD und wurde am 04.11.2025 erreicht. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Cardano am 06.12.2024 bei 1,232 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: Morrowind / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1585
|
0,0025
|
|
0,22
|Japanischer Yen
|
178,53
|
0,4500
|
|
0,25
|Britische Pfund
|
0,8809
|
0,0034
|
|
0,39
|Schweizer Franken
|
0,9275
|
-0,0029
|
|
-0,32
|Hongkong-Dollar
|
9,004
|
0,0186
|
|
0,21
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf anstehende Datenflut: Dow schlussendlich stark -- ATX und DAX am Dienstag letztlich in Grün -- Asiens Börsen enden uneins
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich am Dienstag etwas fester. Der US-Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es schließlich uneins zu.