So viel Gewinn hätte ein Investment in Cardano von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Cardano eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Cardano war gestern vor 3 Jahren 0,3685 USD wert. Wenn ein Investor damals 100 USD in ADA investiert hätte, hätte er nun 271,37 Cardano. Die gehaltenen Coins wären gestern 160,97 USD wert gewesen, da sich der ADA-USD-Kurs auf 0,5932 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 60,97 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief von ADA liegt derzeit bei 0,5223 USD und wurde am 04.11.2025 erreicht. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Cardano am 06.12.2024 bei 1,232 USD.

Redaktion finanzen.net