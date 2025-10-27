|Langfristiges Investment
|
27.10.2025 11:03:14
So viel Gewinn hätte ein Investment in Ethereum von vor 5 Jahren eingefahren
Ethereum notierte am 26.10.2020 bei 393,77 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,2540 ETH. Da sich der ETH-USD-Kurs gestern auf 4 163,03 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 057,23 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 957,23 Prozent vermehrt.
Am 08.04.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 1 471,59 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 22.08.2025 bei 4 828,99 USD.
Redaktion finanzen.net
