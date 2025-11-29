So viel Gewinn hätte ein Investment in Hedera von vor 1 Jahr eingefahren

Vor 1 Jahr kostete ein Hedera 0,1448 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in HBAR zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 6 904,20 Hedera. Da sich der Kurs von HBAR-USD gestern auf 0,1454 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 004,04 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 0,40 Prozent.

Am 21.11.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,1310 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Hedera liegt derzeit bei 0,3748 USD und wurde am 17.01.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net