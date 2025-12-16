|Krypto-Invest unter der Lupe
|
16.12.2025 11:03:13
So viel Gewinn hätte ein Investment in Monero von vor 1 Jahr eingebracht
Am 15.12.2024 lag der Kurs von Monero bei 222,76 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in XMR investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,4489 Monero. Die gehaltenen Coins wären gestern 183,56 USD wert gewesen, da sich der XMR-USD-Kurs auf 408,89 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 83,56 Prozent vermehrt.
Das 52-Wochen-Tief von XMR wurde am 21.12.2024 erreicht und liegt bei 183,12 USD. Bei 436,53 USD erreichte die Kryptowährung am 30.11.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
