So viel Gewinn hätte ein Monero-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Monero notierte am 15.09.2020 bei 91,43 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 109,37 XMR im Portfolio. Die gehaltenen Coins wären am 15.09.2025 33 405,59 USD wert gewesen, da der XMR-USD-Kurs bei 305,43 USD lag. Damit hätte sich der Wert des Investments um 234,06 Prozent erhöht.

Das 52-Wochen-Tief von XMR wurde am 02.10.2024 erreicht und liegt bei 136,63 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 25.05.2025 erreicht und liegt bei 417,53 USD.

Redaktion finanzen.net