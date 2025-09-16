|Krypto-Performance im Fokus
So viel Gewinn hätte ein Ripple-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren kostete ein Ripple 0,2432 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4 111,84 XRP. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 314,93 USD, da Ripple am 15.09.2025 2,995 USD wert war. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 1 131,49 Prozent.
Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte XRP am 25.10.2024 bei 0,4998 USD. Am 21.07.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 3,557 USD.
