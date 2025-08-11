So viel Gewinn hätte eine Bitcoin-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bitcoin kostete am 10.08.2022 23 933,80 USD. Bei einem Investment von 100 USD in BTC zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 0,00418 Bitcoin. Die gehaltenen Coins wären am 10.08.2025 498,41 USD wert gewesen, da der BTC-USD-Kurs bei 119 288,19 USD lag. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 398,41 Prozent vermehrt.

Das 52-Wochen-Tief von BTC liegt derzeit bei 53 914,82 USD und wurde am 06.09.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 121 664,55 USD und wurde am 11.08.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net