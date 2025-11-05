So viel Gewinn hätte eine Investition in Binance Coin von vor 1 Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Binance Coin Investoren gebracht.

Am 04.11.2024 kostete Binance Coin 551,83 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 0,1812 BNB. Mit dem BNB-USD-Kurs vom 04.11.2025 gerechnet (938,93 USD), wäre die Investition nun 170,15 USD wert. Mit einer Performance von +70,15 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Am 10.03.2025 erreichte BNB sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 533,45 USD. Am 07.10.2025 erreichte Binance Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 1 310,96 USD.

Redaktion finanzen.net