So viel Gewinn hätte eine Investition in Binance Coin von vor 1 Jahr eingebracht

Am 04.11.2024 kostete Binance Coin 551,83 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 0,1812 BNB. Mit dem BNB-USD-Kurs vom 04.11.2025 gerechnet (938,93 USD), wäre die Investition nun 170,15 USD wert. Mit einer Performance von +70,15 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Am 10.03.2025 erreichte BNB sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 533,45 USD. Am 07.10.2025 erreichte Binance Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 1 310,96 USD.

Redaktion finanzen.net

