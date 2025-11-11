So viel Gewinn hätte eine Investition in Stellar von vor 3 Jahren eingebracht

Am 10.11.2022 lag der Kurs von Stellar bei 0,097160 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 10 292,29 XLM im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 091,67 USD, da sich der Wert eines Coins am 10.11.2025 auf 0,3004 USD belief. Mit einer Performance von +209,17 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 13.11.2024 bei 0,1242 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Stellar liegt derzeit bei 0,5647 USD und wurde am 01.12.2024 erreicht.

Redaktion finanzen.net