So viel Gewinn hätte eine Investition in Sui von vor 1 Jahr abgeworfen

Vor 1 Jahr war ein Sui 1,991 USD wert. Bei einer Investition von 10 000 USD in SUI vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5 021,96 Sui. Die gehaltenen Sui wären gestern 11 938,91 USD wert gewesen, da sich der SUI-USD-Kurs auf 2,377 USD belief. Damit wäre die Investition 19,39 Prozent mehr wert.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 04.11.2024 bei 1,852 USD. Am 04.01.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 5,296 USD.

Redaktion finanzen.net