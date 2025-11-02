Investition im Blick 02.11.2025 11:03:16

So viel Gewinn hätte eine Investition in Sui von vor 1 Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte eine Investition in Sui von vor 1 Jahr abgeworfen

Das wäre der Verdienst einer frühen Sui-Investition gewesen.

Vor 1 Jahr war ein Sui 1,991 USD wert. Bei einer Investition von 10 000 USD in SUI vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5 021,96 Sui. Die gehaltenen Sui wären gestern 11 938,91 USD wert gewesen, da sich der SUI-USD-Kurs auf 2,377 USD belief. Damit wäre die Investition 19,39 Prozent mehr wert.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 04.11.2024 bei 1,852 USD. Am 04.01.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 5,296 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Maurice NORBERT / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1536
-0,0032
-0,28
Japanischer Yen
177,662
-0,6180
-0,35
Britische Pfund
0,8772
-0,0023
-0,26
Schweizer Franken
0,9285
0,0012
0,12
Hongkong-Dollar
8,9646
-0,0231
-0,26
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:44 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
11:42 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
10:49 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.11.25 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen letztlich in der Gewinnzone -- ATX geht stärker ins Wochenende -- DAX schließt mit Abgaben -- Asiens Börsen vor dem Wochenende letztlich uneinheitlich -- Rekord in Japan
Während sich das heimische Börsenbarometer vor Wochenschluss fester präsentierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt abwärts. Die US-Börsen haben sich fester ins Wochenende verabschiedet. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen