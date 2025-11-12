Lukratives USDT-Investment? 12.11.2025 19:43:13

So viel Gewinn hätte eine Investition in Tether von vor 3 Jahren abgeworfen

Tether war gestern vor 3 Jahren 0,9983 USD wert. Bei einer Investition von 1 000 USD in USDT zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 1 001,75 Tether. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 001,28 USD, da Tether am 11.11.2025 0,9995 USD wert war. Damit wäre das Investment 0,13 Prozent mehr wert.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 01.01.2025 bei 0,9978 USD. Am 10.10.2025 erreichte Tether sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 1,002 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: DIAMOND VISUALS / Shutterstock.com

