So viel Gewinn hätte eine Solana-Investition von vor 3 Jahren abgeworfen
Gestern vor 3 Jahren war ein Solana 35,21 USD wert. Bei einer Investition von 1 000 USD in SOL zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 28,40 Solana. Mit dem SOL-USD-Kurs von gestern gerechnet (187,44 USD), wäre das Investment nun 5 323,35 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 432,33 Prozent zugenommen.
Am 08.04.2025 erreichte SOL sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 105,50 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 18.01.2025 erreicht und liegt bei 262,13 USD.
