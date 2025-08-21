So viel Gewinn hätte eine Solana-Investition von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Solana investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Gestern vor 3 Jahren war ein Solana 35,21 USD wert. Bei einer Investition von 1 000 USD in SOL zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 28,40 Solana. Mit dem SOL-USD-Kurs von gestern gerechnet (187,44 USD), wäre das Investment nun 5 323,35 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 432,33 Prozent zugenommen.

Am 08.04.2025 erreichte SOL sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 105,50 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 18.01.2025 erreicht und liegt bei 262,13 USD.

Redaktion finanzen.net