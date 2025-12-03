|Langfristige Investition
So viel hätte eine Dogecoin-Investition von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 02.12.2022 kostete Dogecoin 0,1022 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 9 782,05 DOGE-Coins. Mit dem DOGE-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,1461 USD), wäre das Investment nun 1 428,80 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 428,80 USD entspricht einer Performance von +42,88 Prozent.
Am 01.12.2025 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,1358 USD. Am 08.12.2024 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,4673 USD.
