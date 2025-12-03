Langfristige Investition 03.12.2025 19:43:13

So viel hätte eine Dogecoin-Investition von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätte eine Dogecoin-Investition von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in Dogecoin gebracht.

Am 02.12.2022 kostete Dogecoin 0,1022 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 9 782,05 DOGE-Coins. Mit dem DOGE-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,1461 USD), wäre das Investment nun 1 428,80 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 428,80 USD entspricht einer Performance von +42,88 Prozent.

Am 01.12.2025 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,1358 USD. Am 08.12.2024 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,4673 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Realtime-Kurse für Devisen
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: CKA / shutterstock.com,Virrage Images / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1647
-0,0027
-0,23
Japanischer Yen
180,554
-0,5960
-0,33
Britische Pfund
0,8739
-0,0004
-0,04
Schweizer Franken
0,9356
0,0025
0,26
Hongkong-Dollar
9,0623
-0,0232
-0,25
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22:53 Paul Singer investiert in Etsy, Pinterest & Co.: Die wichtigsten Aktien im Elliott-Portfolio in Q3 2025
03.12.25 Jeremy Granthams Investmentstrategie in Q3 2025: Das Aktienportfolio im Überblick
02.12.25 Commerzbank-Depot: In diese US-Aktien hat das Finanzhaus im dritten Quartal 2025 investiert
01.12.25 Die Top 20 der größten europäischen Banken
01.12.25 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf US-Zinssenkung: US-Börsen schließen uneinheitlich -- ATX letztlich fester -- DAX geht stärker aus dem Handel -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester - Kräftiges Plus in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag etwas fester. Der DAX legte im Donnerstagshandel ebenso zu. Die US-Börsen tendierten letztlich in verschiedene Richtungen. In Asien notierten die Börsen überwiegend im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen