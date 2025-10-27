So viel hätte eine Investition in Bitcoin von vor 1 Jahr abgeworfen

Bei einer frühen Investition in Bitcoin hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Bitcoin wurde am 26.10.2024 zu einem Wert von 67 018,16 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 10 000 USD in BTC investiert hätte, befänden sich nun 0,1492 Bitcoin in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 17 083,57 USD, da sich der Wert eines Coins am 26.10.2025 auf 114 490,94 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +70,84 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief von BTC wurde am 04.11.2024 erreicht und liegt bei 67 762,78 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 06.10.2025 bei 124 774,17 USD.

Redaktion finanzen.net