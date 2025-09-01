|Krypto-Investment im Blick
|
01.09.2025 19:43:13
So viel hätte eine Investition in Ethereum Classic von vor 1 Jahr abgeworfen
Am 31.08.2024 notierte Ethereum Classic bei 18,40 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 USD in ETC investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 54,36 Ethereum Classic. Mit dem ETC-USD-Kurs vom 31.08.2025 gerechnet (20,70 USD), wäre die Investition nun 1 124,99 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 12,50 Prozent.
Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 08.04.2025 bei 14,04 USD. Am 06.12.2024 stieg Ethereum Classic auf ein 52-Wochen-Hoch bei 38,51 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 600+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1707
|
0,0018
|
|
0,15
|Japanischer Yen
|
172,32
|
0,4700
|
|
0,27
|Britische Pfund
|
0,8644
|
-0,0014
|
|
-0,16
|Schweizer Franken
|
0,9376
|
0,0026
|
|
0,27
|Hongkong-Dollar
|
9,1257
|
0,0116
|
|
0,13
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stärker aus dem Handel -- DAX beginnt September fester -- Wall Street im Feiertag -- Börsen in Asien schließen uneinig - Nikkei sehr schwach
Zum Start in die neue Woche zeigte sich der heimische Markt stärker und auch der deutsche Leitindex verbuchte Aufschläge. An den US-Börsen findet aufgrund des Feiertags "Labor Day" kein Handel statt. Die Märkte in Fernost bewegten sich unterdessen am Montag in unterschiedliche Richtungen.