So viel hätte eine Investition in Ethereum Classic von vor 1 Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Ethereum Classic Anlegern gebracht.

Am 31.08.2024 notierte Ethereum Classic bei 18,40 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 USD in ETC investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 54,36 Ethereum Classic. Mit dem ETC-USD-Kurs vom 31.08.2025 gerechnet (20,70 USD), wäre die Investition nun 1 124,99 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 12,50 Prozent.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 08.04.2025 bei 14,04 USD. Am 06.12.2024 stieg Ethereum Classic auf ein 52-Wochen-Hoch bei 38,51 USD.

Redaktion finanzen.net