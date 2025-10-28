NEO-Investition im Fokus 28.10.2025 11:03:14

So viel hätte eine Investition in Neo von vor 5 Jahren gekostet

Bei einem frühen Neo-Einstieg müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Am 27.10.2020 notierte Neo bei 16,99 USD. Wenn ein Investor vor 5 Jahren 10 000 USD in NEO investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 588,55 Neo. Da sich der Kurs von NEO-USD gestern auf 5,253 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 091,54 USD wert. Damit wäre die Investition 69,08 Prozent weniger wert.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 10.10.2025 bei 4,384 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Neo wurde am 03.12.2024 erreicht und liegt bei 25,08 USD.

Redaktion finanzen.net

