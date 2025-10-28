|NEO-Investition im Fokus
|
28.10.2025 11:03:14
So viel hätte eine Investition in Neo von vor 5 Jahren gekostet
Am 27.10.2020 notierte Neo bei 16,99 USD. Wenn ein Investor vor 5 Jahren 10 000 USD in NEO investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 588,55 Neo. Da sich der Kurs von NEO-USD gestern auf 5,253 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 091,54 USD wert. Damit wäre die Investition 69,08 Prozent weniger wert.
Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 10.10.2025 bei 4,384 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Neo wurde am 03.12.2024 erreicht und liegt bei 25,08 USD.
Redaktion finanzen.net
Bildquelle: NikonLamp / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1567
|
-0,0001
|
|
-0,01
|Japanischer Yen
|
178,17
|
-0,1100
|
|
-0,06
|Britische Pfund
|
0,8798
|
0,0003
|
|
0,03
|Schweizer Franken
|
0,9276
|
0,0003
|
|
0,04
|Hongkong-Dollar
|
8,9855
|
-0,0022
|
|
-0,02