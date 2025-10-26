So viel hätte eine Investition in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) von vor 3 Jahren gekostet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Investment in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) verlieren können.

Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) wurde am 25.10.2022 zu einem Wert von 0,9210 USD gehandelt. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1 085,78 POL. Da sich der POL-USD-Kurs gestern auf 0,1958 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 212,61 USD wert. Das entspricht einem Minus von 78,74 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 0,1668 USD und wurde am 08.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 0,7155 USD und wurde am 06.12.2024 erreicht.

Redaktion finanzen.net