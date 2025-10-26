|Wertentwicklung geprüft
|
26.10.2025 19:43:13
So viel hätte eine Investition in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) von vor 3 Jahren gekostet
Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) wurde am 25.10.2022 zu einem Wert von 0,9210 USD gehandelt. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1 085,78 POL. Da sich der POL-USD-Kurs gestern auf 0,1958 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 212,61 USD wert. Das entspricht einem Minus von 78,74 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 0,1668 USD und wurde am 08.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 0,7155 USD und wurde am 06.12.2024 erreicht.
Redaktion finanzen.net
