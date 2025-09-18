Rentables Solana-Investment? 18.09.2025 19:43:13

So viel hätte eine Investition in Solana von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Solana-Engagement gewesen.

Am 17.09.2020 war Solana 2,886 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in SOL vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3 464,50 Solana. Die Investition hätte nun einen Wert von 848 252,88 USD, da sich der Wert von Solana am 17.09.2025 auf 244,84 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 8 382,53 Prozent vermehrt.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte SOL am 08.04.2025 bei 105,50 USD. Bei 262,13 USD erreichte Solana am 18.01.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: Aleksandra Sova / Shutterstock.com

