Euro - Cardano

1,3111
 ADA
0,0365
2,86 %
ADA - EUR
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
<
Invertiert
>
Geändert am: 18.09.2025 22:10:09

Nach Leitzinssenkung durch die Fed: ATX & DAX schließen deutlich fester -- US-Börsen legen letztlich zu -- Börsenhandel in Asien endet uneinheitlich

Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit Gewinnen. Am deutschen Aktienmarkt ging es ebenfalls deutlicher nach oben. Die Wall Street verbrachte den Donnerstagshandel auf positivem Terrain. In Asien ging es nach der Zinssenkung der Fed in unterschiedliche Richtungen.

AUSTRIA

Am heimischen Aktienmarkt ging es am Donnerstag nach oben.

Der ATX zeigte sich nach einer positiven Eröffnung im Verlauf mit Gewinnen. Letztendlich ging er 1,26 Prozent stärker bei 4.635,87 Punkten aus dem Handel.

Die US-Notenbank Federal Reserve hatte am Vorabend den Leitzins erstmals 2025 gesenkt. Darüber hinaus erwarten die US-Notenbanker bei den kommenden Treffen weitere Zinssenkungen in diesem Ausmaß, die Erwartung größerer Zinsschritte dämpfte Fed-Chef Powell nach Ansicht von Marktbeobachtern jedoch.

Auch am Berichtstag richteten sich die Blicke mit dem Zinsentscheid der Bank of England (BoE) auf eine geldpolitische Entscheidung. Unternehmensseitig blieb die Meldungslage ruhig.

DEUTSCHLAND

Der DAX zeigte sich im Handel am Donnerstag fester.

Der DAX war bereits mit einem deutlichen Plus in den Handel eingestiegen und verteidigte die Gewinnzone auch im Handelsverlauf weiter, bis er 1,35 Prozent höher bei 23.674,53 Punkten in den Feierabend ging.

Der deutsche Leitindex beschleunigte am Donnerstag seine am Vortag begonnene Erholung.

Am Vorabend hatte die US-Notenbank Fed erstmals im laufenden Jahr die a href="/zinsen/leitzins" target="_blank" rel="noopener">Leitzinsen gesenkt. Damit wirkten die Anleger zunächst zufrieden. "Beim DAX kommen die ersten Schnäppchenjäger aufs Parkett", kommentierte Marktbeobachter Thomas Altmann vom Frankfurter Vermögensverwalter QC Partners. Offensichtlich hätten einige Anleger den Bereich um 23.300 Punkte als ihre Kaufschwelle ausgemacht. Bei seinem Rutsch am Dienstag hatte sich der DAX dort letztlich gefangen. Auch am Mittwoch hielt die Unterstützung in diesem Bereich.

Nach der erwartungsgemäßen Leitzinssenkung um 0,25 Prozentpunkte stellte die Fed weitere Zinssenkungen in Aussicht - bis zu zwei Zinsschritte nach unten seien 2025 möglich. "Es ist davon auszugehen, dass auf jeder der noch verbleibenden zwei Sitzungen der Leitzins um 25 Basispunkte reduziert wird", kommentierte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt bei der VP Bank. 2026 könnte nach Fed-Angaben dann noch eine weitere Senkung erfolgen. Laut ING-Experte James Knightley ist der Markt aber von den Fed-Prognosen einer "sanften Landung" der US-Wirtschaft nicht überzeugt und geht derzeit perspektivisch von mehr Zinssenkungen aus.

WALL STREET

Die Wall Street zog am Donnerstag gestützt auf Zinshoffnungen an.

So eröffnete der Dow Jones mit einem geringfügigen Plus und baute dieses im Verlauf leicht aus. Bei 46.317,52 Punkten erreichte er ein neues Rekordhoch, bevor er 0,27 Prozent höher bei 46.142,24 Punkten aus dem Handel ging.
Der Techwerteindex NASDAQ Composite war bereits zum Start deutlich gestiegen und behielt seine positive Tendenz anschließend bei. Er verabschiedete sich letztlich mit plus 0,94 Prozent bei 22.470,73 Zählern in den Feierabend. Zuvor hatte er bei 22.540,93 Einheiten eine neue Bestmarke aufgestellt.

Die Fed hatte den Leitzins erwartungsgemäss um 0,25 Prozentpunkte gesenkt und den Ausblick auf den künftigen Zinspfad recht vage gehalten. Damit fahre die US-Notenbank weiter auf Sicht und entscheide von Sitzung zu Sitzung, fasste Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets zusammen. "Das ist zwar etwas weniger Lockerung als von den Optimisten erhofft, aber genau das, was die Mehrheit hören wollte." Auf dieser Basis könne die Rally weitergehen, ergänzte Molnar.

Nach Meinung der Experten von Index Radar bleibt jetzt vor allem der Arbeitsmarkt für die Anleger entscheidend. Laut Fed dürfte die Arbeitslosenquote in diesem Jahr einen Höhepunkt erreichen. Neben den monatlichen Jobdaten als Indikator für die künftige Geldpolitik rücken daher auch die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stärker in den Fokus, schrieben die Experten. Diese gingen am Donnerstag im Vergleich zur Vorwoche zurück.

ASIEN

Die Aktienmärkte in Asien schlugen am Donnerstag abermals unterschiedliche Richtungen ein.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewann nach den Vortagesverlusten 1,15 Prozent und schloss bei 45.303,43 Punkten. Im Handel wurden neue Allzeithochs erreicht.

Schwächer präsentierte sich der Markt auf dem chinesischen Festland, wo der Shanghai Composite um 1,47 1,15 Prozent auf 3.831,66 Zähler verlor.

Deutlicher abwärts ging es unterdessen in Hongkong - hier rutschte der Hang Seng um 1,35 Prozent ab und schloss bei 26.544,85 Punkten.

Asiens wichtigste Börsen haben sich am Donnerstag uneinheitlich entwickelt. Damit setzte sich die Tendenz der Vortage fort. Die Entwicklung am Donnerstag spiegelte in gewisser Weise die Ergebnisse der US-Notenbanksitzung am Vorabend wieder. Die Zinssenkung der Fed US-Notenbank am Vorabend kam wie erwartet: Der Leitzins wurde 25 Basispunkte in die Spanne von 4,00 bis 4,25 Prozent nach unten angepasst, zudem wurden weitere Zinssenkungen in Aussicht gestellt. Die Notenbank erklärte zu ihren Maßnahmen und neuen Prognosen, dass die jüngsten Schwächen auf dem Arbeitsmarkt die jüngsten Rückschläge bei der Inflation überwögen und sprach von einer "Risikomanagement-Zinssenkung".

Unterstützung kam in Japan von einem schwächeren Yen, weil sich der Dollar auf breiter Front etwas erholen konnte. Dazu waren die Blicke in Tokio auf die japanische Notenbank gerichtet, die mit zweitägigen Beratungen begonnen hat. Mehrheitlich wird erwartet, dass sie von der schon länger avisierten Erhöhung der Zinsen erneut absehen wird. Im Oktober könnte es dann soweit sein, meinen Marktteilnehmer.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: wienerborse.at, Ionana Davies / Shutterstock.com, Bule Sky Studio / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Unternehmensdaten

Datum Unternehmen/Event
18.09.25 01 Communique Laboratory Inc Registered Shs / Quartalszahlen
18.09.25 Aashka Hospitals Limited Registered Shs 144A Reg S / Hauptversammlung
18.09.25 ABO-Group Environment NV / Quartalszahlen
18.09.25 AEVIS VICTORIA SA / Quartalszahlen
18.09.25 Allegro.eu Registered Shs / Quartalszahlen
18.09.25 Allegro.eu Registered Shs Unsponsered American Depository Receipt / Quartalszahlen
18.09.25 Altamir et Cie S.A. / Quartalszahlen
18.09.25 Apollo Finvest (India) Ltd Dematerialised / Hauptversammlung

Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
18.09.25 Gross Domestic Product (QoQ)
18.09.25 Gross Domestic Product (YoY)
18.09.25 Machinery Orders (MoM)
18.09.25 Machinery Orders (YoY)
18.09.25 Consumer Inflation Expectations
18.09.25 Erwerbsbeteiligungsquote
18.09.25 Beschäftigungsänderung s.a.
18.09.25 Arbeitslosenquote
18.09.25 Vollzeitbeschäftigung
18.09.25 Part-Time Employment
18.09.25 Unabhängigkeitstag
18.09.25 Unemployment Rate s.a (3M)
18.09.25 Exporte
18.09.25 Handelsbilanz
18.09.25 Imports (MoM)
18.09.25 Current Account Balance EUR
18.09.25 ECB's President Lagarde speech
18.09.25 Leistungsbilanz s.a
18.09.25 Leistungsbilanz n.s.a
18.09.25 ECB's De Guindos speech
18.09.25 Corporate Sector Wages
18.09.25 Industrial Output (YoY)
18.09.25 Producer Price Index (YoY)
18.09.25 Norges Bank Interest Rate Decision
18.09.25 CBC (Taiwan) Interest Rate Decision
18.09.25 Auktion 3-jähriger Staatsanleihen
18.09.25 Auktion 10-jähriger Obligaciones
18.09.25 Auktion 30-jähriger Staatsanleihen
18.09.25 Bauleistung s.a (Monat)
18.09.25 Construction Output w.d.a (YoY)
18.09.25 EZB-Mitglied Schnabel spricht
18.09.25 German Buba Monthly Report
18.09.25 Current Account Balance
18.09.25 BoE MPC Abstimmung für Senkung der Zinsen
18.09.25 BoE MPC Abstimmung für Erhöhung der Zinsen
18.09.25 Sitzungsprotokoll der BoE
18.09.25 BoE Zinssatzentscheidung
18.09.25 ECB's Escrivá speech
18.09.25 BoE MPC Vote Rate Unchanged
18.09.25 BoE Monetary Policy Summary
18.09.25 Folgeanträge auf Arbeitslosenhilfe
18.09.25 Durchschnittliche Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (4-Wochen-Durchschnitt)
18.09.25 Employment Insurance Beneficiaries Change (MoM)
18.09.25 Initial Jobless Claims
18.09.25 Philadelphia Fed Manufacturing Survey
18.09.25 SARB Zinssatzentscheidung
18.09.25 Central Bank Reserves $
18.09.25 ECB's Nagel speech
18.09.25 EIA Natural Gas Storage Change
18.09.25 Auktion 4-wöchiger Treasury Bills
18.09.25 10-jährige TIPS-Auktion
18.09.25 Arbeitslosenquote (im Quartalvergleich)
18.09.25 Handelsbilanz (im Monatsvergleich)
18.09.25 Netto Langzeit TIC Flüsse
18.09.25 Gesamte Netto TIC Flüsse

Rohstoffe in diesem Artikel

Aluminiumpreis 2 672,71 -18,16 -0,67
Baumwolle 0,65 0,00 -0,40
Bleipreis 1 964,00 -5,00 -0,25
Dieselpreis Benzin 1,58 -0,01 -0,32
EEX Strompreis Phelix DE 92,41 -0,51 -0,55
Eisenerzpreis 104,81 -0,59 -0,56
Erdgaspreis - Natural Gas 2,92 -0,02 -0,75
Ethanolpreis 2,16 0,00 0,05
Goldpreis 3 685,06 40,70 1,12
Haferpreis 3,21 -0,01 -0,23
Heizölpreis 60,76 -1,06 -1,71
Holzpreis 567,50 -6,50 -1,13
Kaffeepreis 3,65 -0,57 -13,44
Kakaopreis 5 041,00 26,00 0,52
Kohlepreis 94,00 0,50 0,53
Kupferpreis 9 904,00 9,00 0,09
Lebendrindpreis 2,33 0,01 0,45
Mageres Schwein Preis 0,98 0,00 0,49
Maispreis 4,24 0,00 -0,06
Mastrindpreis 3,59 0,01 0,24
Milchpreis 17,64 0,00 0,00
Naphthapreis (European) 560,53 -2,83 -0,50
Nickelpreis 15 135,00 35,00 0,23
Orangensaftpreis 2,43 0,03 1,06
Palladiumpreis 1 155,50 -15,00 -1,28
Palmölpreis 4 365,00 -3,00 -0,07
Platinpreis 1 407,00 19,00 1,37
Rapspreis 473,00 -2,25 -0,47
Reispreis 11,51 -0,02 -0,17
Silberpreis 43,10 1,27 3,04
Sojabohnenmehlpreis 282,90 -0,90 -0,32
Sojabohnenpreis 10,26 -0,13 -1,23
Sojabohnenölpreis 0,50 -0,01 -1,26
Super Benzin 1,65 -0,01 -0,36
Uranpreis 70,05 -0,65 -0,93
Weizenpreis 190,50 -1,75 -0,91
Zinkpreis 2 927,00 -31,00 -1,05
Zinnpreis 33 800,00 200,00 0,60
Zuckerpreis 0,16 0,00 0,58
Ölpreis (Brent) 66,61 -0,91 -1,35
Ölpreis (WTI) 62,75 -0,88 -1,38

Indizes in diesem Artikel

DAX 23 639,41 -0,15%
Dow Jones 46 315,27 0,37%
NASDAQ Comp. 22 631,48 0,72%
S&P 500 6 664,36 0,49%
NIKKEI 225 45 045,81 -0,57%
Hang Seng 26 545,10 0,00%
ATX 4 628,72 -0,15%
Shanghai Composite 3 831,66 -1,15%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:37 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08:31 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19.09.25 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
14.09.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
14.09.25 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen erzielen neue Rekorde -- ATX verabschiedet sich etwas leichter ins Wochenende -- DAX nach Richtungssuche schließlich tiefer -- Asiens Börsen schließen schwächer
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich zum Wochenschluss minimal im Minus, während der deutsche Leitindex ebenfalls leicht nachgab. Die Wall Street zeigt sich zum Wochenende positiv. Am Freitag gingen die führenden Börsen Asiens nach der Fed-Zinssenkung mehrheitlich schwächer aus dem Handel.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen