Krypto-Investment im Fokus 21.08.2025 19:43:12

So viel hätte eine Kapitalanlage in USD Coin von vor 1 Jahr eingefahren

Investoren, die vor Jahren in USD Coin investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 1 Jahr notierte USD Coin bei 0,9999 USD. Bei einem USDC-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 100,01 USD Coin. Mit dem USDC-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,9998 USD), wäre die Investition nun 99,99 USD wert. Die Abnahme von 100 USD zu 99,99 USD entspricht einer negativen Performance von 0,01 Prozent.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 03.06.2025 bei 0,9992 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte USD Coin am 19.01.2025 bei 1,001 USD..

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: sdx15 / Shutterstock.com

Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

