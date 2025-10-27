|Einblick in die Performance
|
27.10.2025 19:43:13
So viel hätten Anleger an einem Bitcoin Cash-Investment von vor 5 Jahren verdient
Bitcoin Cash war gestern vor 5 Jahren 259,75 USD wert. Bei einem BCH-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,3850 Bitcoin Cash. Die Investition hätte nun einen Wert von 214,96 USD, da Bitcoin Cash am 26.10.2025 558,35 USD wert war. Damit wäre das Investment 114,96 Prozent mehr wert.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Bitcoin Cash am 08.04.2025 bei 268,84 USD. Bei 624,46 USD erreichte die Kryptowährung am 18.09.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
Bildquelle: CryptoFX / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1611
|
0,0007
|
|
0,06
|Japanischer Yen
|
178,7565
|
1,5665
|
|
0,88
|Britische Pfund
|
0,8812
|
0,0017
|
|
0,19
|Schweizer Franken
|
0,9282
|
0,0001
|
|
0,01
|Hongkong-Dollar
|
9,0195
|
0,0028
|
|
0,03
