Frühes Investment 10.08.2025 11:03:14

So viel hätten Anleger mit einem Aptos-Investment von vor 1 Jahr verloren

So viel hätten Anleger mit einem Aptos-Investment von vor 1 Jahr verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Investment in Aptos verlieren können.

Aptos kostete am 10.08.2024 6,263 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in APTinvestiert, wäre er nun im Besitz von 159,66 Aptos. Da sich der Wert eines Coins am 09.08.2025 auf 4,791 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 764,86 USD wert. Damit beträgt die Performance der Investition -23,51 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief von APT liegt derzeit bei 3,925 USD und wurde am 22.06.2025 erreicht. Am 06.12.2024 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 14,70 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Hier geht’s zum Währungsrechner
Realtime-Kurse für Devisen
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: CryptoFX / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1634
-0,0033
-0,28
Japanischer Yen
172,19
0,5800
0,34
Britische Pfund
0,8652
-0,0029
-0,33
Schweizer Franken
0,9408
0,0002
0,02
Hongkong-Dollar
9,132
-0,0254
-0,28
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:44 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11:05 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.25 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.08.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.25 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht deutlich höher ins Wochenende -- DAX schließt stabil -- US-Börsen letztlich fester - NASDAQ mit Rekord -- Asiens Börsen enden uneins - Nikkei deutlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Handel am Freitag deutlich fester. Der deutsche Aktienmarkt notierte unterdessen nahezu unverändert. Die US-Börsen zogen zum Wochenausklang teils kräftig an. An den Börsen in Asien waren überwiegend schwache Abgaben zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen