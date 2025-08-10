|Frühes Investment
So viel hätten Anleger mit einem Aptos-Investment von vor 1 Jahr verloren
Aptos kostete am 10.08.2024 6,263 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in APTinvestiert, wäre er nun im Besitz von 159,66 Aptos. Da sich der Wert eines Coins am 09.08.2025 auf 4,791 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 764,86 USD wert. Damit beträgt die Performance der Investition -23,51 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief von APT liegt derzeit bei 3,925 USD und wurde am 22.06.2025 erreicht. Am 06.12.2024 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 14,70 USD.
