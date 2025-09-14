So viel hätten Anleger mit einem Investment in Aptos von vor 1 Jahr verloren

Das wäre der Verlust bei einer frühen Investition in Aptos gewesen.

Aptos kostete am 13.09.2024 6,313 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in APT investiert hat, hat nun 15,84 Aptos im Portfolio. Mit dem APT-USD-Kurs vom 13.09.2025 gerechnet (4,663 USD), wäre die Investition nun 73,87 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 26,13 Prozent verringert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 22.06.2025 erreicht und liegt bei 3,925 USD. Am 06.12.2024 stieg Aptos auf ein 52-Wochen-Hoch bei 14,70 USD.

Redaktion finanzen.net