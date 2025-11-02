So viel hätten Anleger mit einem Investment in Aptos von vor 1 Jahr verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Aptos-Investment gewesen.

Gestern vor 1 Jahr notierte Aptos bei 8,931 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 111,96 APT-Coins Die gehaltenen Coins wären am 01.11.2025 bei einem APT-USD-Kurs von 3,328 USD 372,60 USD wert gewesen. Damit beträgt die Performance des Investments -62,74 Prozent.

Am 22.10.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 3,190 USD. Am 06.12.2024 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 14,70 USD.

Redaktion finanzen.net