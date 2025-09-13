So viel hätten Anleger mit einem Investment in Internet Computer von vor 5 Jahren verloren

Gestern vor 5 Jahren kostete ein Internet Computer 46,84 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in ICP investiert worden wären, hätte man nun 21,35 Internet Computer im Depot. Die gehaltenen Coins wären am 12.09.2025 106,37 USD wert gewesen, da der ICP-USD-Kurs bei 4,982 USD lag. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 89,36 Prozent verringert.

Am 22.06.2025 erreichte ICP sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 4,553 USD. Am 06.12.2024 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 15,31 USD.

Redaktion finanzen.net