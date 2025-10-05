So viel hätten Anleger mit einem Investment in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) von vor 3 Jahren verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investment verlieren können.

Am 04.10.2022 kostete Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) 0,8366 USD. Bei einem POL-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 195,33 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC). Da sich der POL-USD-Kurs gestern auf 0,2365 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 282,69 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 71,73 Prozent verringert.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 08.04.2025 bei 0,1668 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 0,7155 USD und wurde am 06.12.2024 erreicht.

Redaktion finanzen.net