Anlage unter der Lupe 05.10.2025 19:43:13

So viel hätten Anleger mit einem Investment in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) von vor 3 Jahren verloren

So viel hätten Anleger mit einem Investment in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) von vor 3 Jahren verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investment verlieren können.

Am 04.10.2022 kostete Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) 0,8366 USD. Bei einem POL-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 195,33 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC). Da sich der POL-USD-Kurs gestern auf 0,2365 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 282,69 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 71,73 Prozent verringert.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 08.04.2025 bei 0,1668 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 0,7155 USD und wurde am 06.12.2024 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: sdx15 / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1742
0,0022
0,19
Japanischer Yen
173,1
0,5800
0,34
Britische Pfund
0,873
0,0010
0,11
Schweizer Franken
0,9339
-0,0005
-0,05
Hongkong-Dollar
9,1363
0,0166
0,18
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20:05 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
16:16 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
04.10.25 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.25 KW 40: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.25 September 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Zinshoffnung: ATX geht deutlich fester ins Wochenende --DAX schließt knapp im Minus -- Wall Street beendet Handel uneins -- Asiens Börsen gehen uneinheitlich aus dem Freitagshandel
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Freitag von seiner freundlichen Seite. Der deutsche Aktienmarkt drehte unterdessen ins Minus. Der Dow erreichte ein neues Rekordhoch. Die Börsen in Fernost schlugen am Freitag unterschiedliche Richtungen ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen