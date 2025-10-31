So viel Verlust hätte ein Avalanche-Investment von vor 1 Jahr eingefahren

Bei einem frühen Einstieg in Avalanche hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Avalanche kostete gestern vor 1 Jahr 26,21 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in AVAX investiert worden wären, hätte man nun 381,54 Avalanche im Portfolio. Die gehaltenen Avalanche wären am 30.10.2025 bei einem AVAX-USD-Kurs von 18,13 USD 6 916,44 USD wert gewesen. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 30,84 Prozent.

Am 06.04.2025 fiel AVAX auf ein 52-Wochen-Tief bei 15,98 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Avalanche liegt derzeit bei 54,12 USD und wurde am 08.12.2024 erreicht.

Redaktion finanzen.net