AVAX-Investment im Blick 31.10.2025 11:03:13

So viel Verlust hätte ein Avalanche-Investment von vor 1 Jahr eingefahren

So viel Verlust hätte ein Avalanche-Investment von vor 1 Jahr eingefahren

Bei einem frühen Einstieg in Avalanche hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Avalanche kostete gestern vor 1 Jahr 26,21 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in AVAX investiert worden wären, hätte man nun 381,54 Avalanche im Portfolio. Die gehaltenen Avalanche wären am 30.10.2025 bei einem AVAX-USD-Kurs von 18,13 USD 6 916,44 USD wert gewesen. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 30,84 Prozent.

Am 06.04.2025 fiel AVAX auf ein 52-Wochen-Tief bei 15,98 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Avalanche liegt derzeit bei 54,12 USD und wurde am 08.12.2024 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Realtime-Kurse für Devisen
Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Skorzewiak Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1536
-0,0032
-0,28
Japanischer Yen
177,662
-0,6180
-0,35
Britische Pfund
0,8772
-0,0023
-0,26
Schweizer Franken
0,9285
0,0012
0,12
Hongkong-Dollar
8,9646
-0,0231
-0,26
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:46 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13:15 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13:07 KW 44: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
12:16 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44
11:22 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen letztlich in der Gewinnzone -- ATX geht stärker ins Wochenende -- DAX schließt mit Abgaben -- Asiens Börsen vor dem Wochenende letztlich uneinheitlich -- Rekord in Japan
Während sich das heimische Börsenbarometer vor Wochenschluss fester präsentierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt abwärts. Die US-Börsen haben sich fester ins Wochenende verabschiedet. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen