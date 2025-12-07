|Krypto-Performance im Fokus
|
07.12.2025 11:03:15
So viel Verlust hätte ein Investment in Aptos von vor 1 Jahr eingebracht
Aptos kostete am 06.12.2024 14,70 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 6,804 APT im Portfolio. Die gehaltenen Coins wären am 06.12.2025 bei einem APT-USD-Kurs von 1,751 USD 11,91 USD wert gewesen. 2Damit hätte sich die Investition um 88,09 Prozent vermindert.
Bei 1,715 USD erreichte der Coin am 07.12.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Aptos am 08.12.2024 bei 14,55 USD.
Redaktion finanzen.net
Bildquelle: CryptoFX / Shutterstock.com
