So viel Verlust hätte ein Investment in Aptos von vor 1 Jahr eingefahren
Aptos kostete gestern vor 1 Jahr 8,497 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 117,69 APT im Depot. Da sich der APT-USD-Kurs gestern auf 3,643 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 428,73 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 57,13 Prozent abgenommen.
Am 12.10.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 3,593 USD. Am 06.12.2024 stieg Aptos auf ein 52-Wochen-Hoch bei 14,70 USD.
Redaktion finanzen.net
