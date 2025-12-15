So viel Verlust hätte ein Investment in Ethereum von vor 1 Jahr bedeutet

Ethereum war gestern vor 1 Jahr 3 867,05 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in ETH investiert, befänden sich nun 0,2586 Ethereum in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 792,71 USD, da sich der Wert von Ethereum am 14.12.2025 auf 3 065,46 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 20,73 Prozent abgenommen.

Am 08.04.2025 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 1 471,59 USD. Bei 4 828,99 USD erreichte die Kryptowährung am 22.08.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net