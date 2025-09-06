So viel Verlust hätte ein Investment in Internet Computer von vor 1 Jahr bedeutet

So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Internet Computer Anlegern gebracht.

Vor 1 Jahr kostete ein Internet Computer 7,236 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in ICP investierten, hätten nun 13,82 Internet Computer im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 65,95 USD, da sich der Wert von Internet Computer am 05.09.2025 auf 4,772 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 34,05 Prozent verringert.

Bei 4,553 USD erreichte der Coin am 22.06.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 06.12.2024 erreichte Internet Computer sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 15,31 USD.

Redaktion finanzen.net