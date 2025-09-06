ICP-Performance 06.09.2025 11:03:13

So viel Verlust hätte ein Investment in Internet Computer von vor 1 Jahr bedeutet

So viel Verlust hätte ein Investment in Internet Computer von vor 1 Jahr bedeutet

So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Internet Computer Anlegern gebracht.

Vor 1 Jahr kostete ein Internet Computer 7,236 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in ICP investierten, hätten nun 13,82 Internet Computer im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 65,95 USD, da sich der Wert von Internet Computer am 05.09.2025 auf 4,772 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 34,05 Prozent verringert.

Bei 4,553 USD erreichte der Coin am 22.06.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 06.12.2024 erreichte Internet Computer sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 15,31 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Realtime-Kurse für Devisen
Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: FellowNeko / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1715
0,0000
0,00
Japanischer Yen
172,77
0,0100
0,01
Britische Pfund
0,8676
0,0000
0,00
Schweizer Franken
0,9353
0,0000
0,00
Hongkong-Dollar
9,1346
0,0000
0,00
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10:52 KW 36: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10:42 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
05.09.25 KW 36: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
05.09.25 2. Quartal 2025: Diese US-Aktien hat Zurich Insurance im Portfolio
05.09.25 Diese Aktien hatte die Commerzbank im zweiten Quartal 2025 im Depot

Börse aktuell - Live Ticker

Nach US-Arbeitsmarktzahlen: ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Gewinnmitnahmen an den US-Börsen -- Handel in Asien endet mit Aufschlägen
Der heimische Aktienmarkt verbuchte am Freitag Verluste. Der deutsche Leitindex gab nach. Die US-Börsen zeigten sich nach neuen Bestmarken schwächer. In Fernost dominierten die Käufer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen