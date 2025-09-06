|ICP-Performance
|
06.09.2025 11:03:13
So viel Verlust hätte ein Investment in Internet Computer von vor 1 Jahr bedeutet
Vor 1 Jahr kostete ein Internet Computer 7,236 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in ICP investierten, hätten nun 13,82 Internet Computer im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 65,95 USD, da sich der Wert von Internet Computer am 05.09.2025 auf 4,772 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 34,05 Prozent verringert.
Bei 4,553 USD erreichte der Coin am 22.06.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 06.12.2024 erreichte Internet Computer sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 15,31 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: FellowNeko / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1715
|
0,0000
|
|
0,00
|Japanischer Yen
|
172,77
|
0,0100
|
|
0,01
|Britische Pfund
|
0,8676
|
0,0000
|
|
0,00
|Schweizer Franken
|
0,9353
|
0,0000
|
|
0,00
|Hongkong-Dollar
|
9,1346
|
0,0000
|
|
0,00
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktzahlen: ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Gewinnmitnahmen an den US-Börsen -- Handel in Asien endet mit Aufschlägen
Der heimische Aktienmarkt verbuchte am Freitag Verluste. Der deutsche Leitindex gab nach. Die US-Börsen zeigten sich nach neuen Bestmarken schwächer. In Fernost dominierten die Käufer.