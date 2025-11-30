|Lukratives SUI-Investment?
|
30.11.2025 11:03:15
So viel Verlust hätte ein Investment in Sui von vor 1 Jahr eingebracht
Sui wurde gestern vor 1 Jahr bei 3,489 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 100 USD in SUI investiert hätte, hätte er nun 28,66 Sui. Da sich der Wert eines Coins am 29.11.2025 auf 1,501 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 43,01 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 56,99 Prozent abgenommen.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 1,346 USD und wurde am 22.11.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 5,296 USD und wurde am 04.01.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: Maurice NORBERT / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1593
|
-0,0005
|
|
-0,04
|Japanischer Yen
|
181,1383
|
-0,0917
|
|
-0,05
|Britische Pfund
|
0,876
|
0,0001
|
|
0,01
|Schweizer Franken
|
0,9322
|
-0,0012
|
|
-0,13
|Hongkong-Dollar
|
9,0274
|
0,0072
|
|
0,08
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen etwas höher ins Wochenende -- US-Börsen beenden "Black Friday"-Handel im Plus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich am Freitag etwas fester. Der deutsche Leitindex präsentierte sich vor dem Wochenende mit leichten Gewinnen. Auch die US-Börsen legten zu. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Freitag in unterschiedliche Richtungen.