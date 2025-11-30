Lukratives SUI-Investment? 30.11.2025 11:03:15

So viel Verlust hätte ein Investment in Sui von vor 1 Jahr eingebracht

Sui wurde gestern vor 1 Jahr bei 3,489 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 100 USD in SUI investiert hätte, hätte er nun 28,66 Sui. Da sich der Wert eines Coins am 29.11.2025 auf 1,501 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 43,01 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 56,99 Prozent abgenommen.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 1,346 USD und wurde am 22.11.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 5,296 USD und wurde am 04.01.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: Maurice NORBERT / Shutterstock.com

