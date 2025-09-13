|Langfristige Anlage
|
13.09.2025 11:03:14
So viel Verlust hätte ein Investment in VeChain von vor 5 Jahren eingebracht
Gestern vor 5 Jahren notierte VeChain bei 0,030448 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in VET investiert hätte, hätte er nun 328 431,49 VeChain. Mit dem VET-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,025371 USD), wäre die Investition nun 8 332,54 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 16,67 Prozent.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 22.06.2025 bei 0,019283 USD. Bei 0,078697 USD erreichte die Kryptowährung am 03.12.2024 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
Bildquelle: DIAMOND VISUALS / Shutterstock.com
